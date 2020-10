Covid | Zaia | «No a lockdown generalizzati | sì a quelli chirurgici»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «Non porto avanti idee diperché sarebbe una sconfitta, vorrebbe dire avere ospedali al collasso, molte vittime,, sarebbe ammettere che qualcosa è andato storto nel piano di prevenzione. Sono contrario ad un nuovo, dopodichè unchirurgico lo abbiamo già fatto nel Comelico, che può essere preso ad esempio. Abbiamo introdotto misure per 10 giorni e poi siamo tornati alla normalità». È quanto ha detto il governatore del Veneto, Luca, parlando nel corso di un punto stampa dalla sede della Protezione civile regionale di Marghera (Venezia). «Sono per il lavoro di squadra, però qualche aggiustamento, senza complicare la vita ai cittadini, va fatto soprattutto nelle misure di protezione. Ora si andrà semmai verso ...

marcotrocu : RT @cescon_maurizio: #Zaia mercoledì: “Non c’è emergenza, il 97% dei positivi è asintomatico”. #Zaia oggi: “O portiamo tutti la mascherina… - giornalettismo : Il governatore del Veneto sulla situazione dei contagi da Covid-19. Zaia è contrario a un nuovo lockdown generale,… - aranciaverde : RT @cescon_maurizio: #Zaia mercoledì: “Non c’è emergenza, il 97% dei positivi è asintomatico”. #Zaia oggi: “O portiamo tutti la mascherina… - gfrisoli : RT @cescon_maurizio: #Zaia mercoledì: “Non c’è emergenza, il 97% dei positivi è asintomatico”. #Zaia oggi: “O portiamo tutti la mascherina… - cescon_maurizio : #Zaia mercoledì: “Non c’è emergenza, il 97% dei positivi è asintomatico”. #Zaia oggi: “O portiamo tutti la mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia

'Se il virus si diffonde è perché non portiamo la mascherina oppure la portiamo irregolarmente. Se non si porta la mascherina va a finire male'.C’è fibrillazione all’interno della maggioranza sull’eventualità di adottare misure più restringenti per fermare la curva ascendente dei contagi da coronavirus. Il Partito Democratico ha chiesto al pr ...