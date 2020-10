Classifica Giro d’Italia 2020, tredicesima tappa: Almeida guadagna con l’abbuono! Pozzovivo a 1’03”, Nibali a 1’07” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Joao Almeida si conferma in maglia rosa al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Il portoghese resta saldamente in testa alla Classifica generale dopo la Cervia-Monselice, una frazione che si è infiammata sulle due brevi ascese nel finale: sui due strappi in provincia di Rovigo si è accesa la miccia, Vincenzo Nibali ha risposto baldanzoso ma il portoghese non ha mollato di una virgola, sono rimasti saldamente agganciati al drappello dei migliori anche l’olandese Wilco Kelderman, il nostro Domenico Pozzovivo, lo spagnolo Pello Bilbao e il danese Jakob Fuglsang. Joao Almeida ha però guadagnato sei secondi su tutti i suoi avversari diretti, perché il lusitano ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Joaosi conferma in maglia rosa al termine delladeld’Italia. Il portoghese resta saldamente in testa allagenerale dopo la Cervia-Monselice, una frazione che si è infiammata sulle due brevi ascese nel finale: sui due strappi in provincia di Rovigo si è accesa la miccia, Vincenzoha risposto baldanzoso ma il portoghese non ha mollato di una virgola, sono rimasti saldamente agganciati al drappello dei migliori anche l’olandese Wilco Kelderman, il nostro Domenico, lo spagnolo Pello Bilbao e il danese Jakob Fuglsang. Joaoha peròto sei secondi su tutti i suoi avversari diretti, perché il lusitano ha ...

Un finale scoppiettante, un percorso davvero molto bello quello della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da ... Emirates), che si è portato dietro tutti gli uomini di classifica. Il ...

DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Ulissi concede il bis! 6? di abbuono per Almeida. Nibali convincente

16.15 Gli uomini di classifica stanno per raggiungere l’ultimo km al 9,6 ... Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 204 i ...

