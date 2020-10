ATP Finals 2020 | ultimi due posti disponibili

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ATP: si deciderà tutto nei tornei delle prossime settimane. Tutti i prossimi tornei saranno decisivi per stabilire il nome degli otto tennisti che prenderanno parte alle ATP. Ma chi sono i primi e sarà infuocato? Altro che infuocato, sarà una vera guerra a giudicare dai primi 6: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ed Alexander Zverev. Questi hanno già il pass al collo per il torneo dei Maestri. ATP: la situazione aggiornata Considerando l’assenza di Roger Federer, che tornerà in campo solo nel 2021, Diego Schwartzman e Matteo Berrettini potrebbero essere i più accreditati nella corsa verso Londra. Non dimentichiamo però che ci sono altre ...