Anche la Lombardia stringe le norme antiCovid: bar e ristoranti chiusi alle 24. Stop allo sport per dilettanti (Di venerdì 16 ottobre 2020)

Dopo le ordinanze della Campania, Anche in Lombardia arriva la stretta sulle norme anticontagio per il Coronavirus. Bar, pub e ristoranti saranno chiusi dalle 24 in tutta la regione e dopo le 18 si potrà consumare alcolici soltanto ai tavoli. Il provvedimento è stato firmato dal governatore Attilio Fontana. Dalle 18 alle 6 sarà vietato consumare alcol e alimenti fuori dai locali, l'ordinanza sarà in vigore da domani fino al 6 novembre. Dai nuovi orari rimane esclusa la ristorazione a domicilio mentre dovranno rispettare i divieti Anche i distributori automatici sempre aperti che vendono bevande e alimenti confezionati.

