Samsung Galaxy A30s, smartphone economico in offerta su Amazon con 80 euro di sconto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Siete alla ricerca di uno smartphone Samsung con una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate? Galaxy A30s potrebbe essere la scelta giusta. Su Amazon infatti oggi è acquistabile a meno di 200 euro, grazie a uno sconto che fa risparmiare 79,90 euro, abbassando il prezzo da 259,90 a 180, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza di Galaxy A30s. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel, soluzione utilizzata di solito sugli smartphone più costosi e che rende l’esperienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Siete alla ricerca di unocon una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate?potrebbe essere la scelta giusta. Suinfatti oggi è acquistabile a meno di 200, grazie a unoche fa risparmiare 79,90, abbassando il prezzo da 259,90 a 180, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza di. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel, soluzione utilizzata di solito suglipiù costosi e che rende l’esperienza ...

