Roma ha un' idea per svuotare i bus | andate a piedi

"Un'epidemia è un fenomeno sociale che ha alcuni aspetti medici" sintetizzava la vicenda a fine Ottocento l'anatomo-patologo tedesco Rudolf Virchow. Un'intuizione troppo spesso dimenticata in questo martoriato 2020 del Covid-19. Come un lampo di luce nel buio ecco che si palesa Enrico Stefano a proporsi epigono di Virchow. Da sette anni in Campidoglio a fianco a Virginia Raggi, uno dei quattro moschettieri della prima consiliatura M5s, Stefano è il presidente della Commissione Mobilità. E da cotanto pulpito ha proposto una soluzione geniale per ovviare al sovraccarico del trasporto pubblico locale e del conseguente rischio contagi. Testuale: "Chi può cerchi di spostarsi a piedi o in bicicletta, ove possibile questo può sicuramente aiutare a decongestionare il flusso sui mezzi".

Geniale! Come non averci pensato prima. Le motivazioni della sentenza Stefano sono una fotografia precisa della stanzetta sulla Luna dove vive chi amministra Roma: “Per qualsiasi ente locale è molto ...

