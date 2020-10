Pantano | domani la presentazione del progetto di messa in sicurezza del Calore

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A cinque anni dalla disastrosa alluvione dell’ottobre del 2015, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha voluto ricordare con un gesto simbolico quegli eventi che colpirono, di fatto, tutto il territorio provinciale. Il Presidente Di Maria infatti ha disposto affinché fosse illustrato ai cittadini di una delle aree più martoriate, quella di localitànel capoluogo sannita, il “per la realizzazione degli interventi per laine ripristino della sezione idraulica del fiumenella confluenza con il fiume Sabato, in località”, inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche, di recente approvato dal Consiglio ...

