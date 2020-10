(Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ultima volta poteva essere la, ma il destino optò per la pazienza. E Danielha aspettato. Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Maldini jr sulla scia di nonno e papà: una prima da jolly #InterMilan #derby - sportli26181512 : Maldini jr sulla scia di nonno e papà: una prima da jolly: Maldini jr sulla scia di nonno e papà: una prima da joll… - Gazzetta_it : #Maldini jr sulla scia di nonno e papà: una prima da jolly #InterMilan #derby - sportli26181512 : Daniel Maldini e il derby, La Gazzetta dello Sport: 'Una prima da jolly': 'Daniel sulla scia di nonno e papà: una p… - BombeDiVlad : ??? Bobo #Vieri parla della sua #SerieA a #GdS???'#Maldini e #Rangnick? Chi è stato più scorretto...' ?? #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini sulla

L’ultima volta poteva essere la prima, ma il destino optò per la pazienza. E Daniel Maldini ha aspettato. Il suo primo derby lo ha annusato otto mesi e mezzo fa, fresco di debutto in Serie A contro il ...Commenta per primo Frederic Massara e Paolo Maldini già al lavoro per delineare le strategie per il mercato di gennaio. Il Milan andrà alla ricerca di un vice-Ibrahimovic, di un nuovo difensore centra ...