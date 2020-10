Laura Boldrini non ha detto «se qualche migrante stupra non lo si può condannare perché lui non conosce le nostre leggi»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il 12 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della deputata del Partito democratico ed ex presidente della Camera dei deputatiaccompagnata da una sua presunta dichiarazione: «Senon lo si puòperché lui nonle». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata locale e nazionale e in nessuno degli account social ufficiali della deputata (qui, qui e qui). Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 12 ottobre 2020 – Notizia falsa Come abbiamo già ricostruito in precedenza, una frase simile – ...