I monopattini? Utili per consegnare la droga: a Milano fermato un pusher marocchino “a rotelle” (Di giovedì 15 ottobre 2020) I monopattini con lo sconto? Non hanno risolto i problemi di mobilità, in tempi di Covid, ma a quanto pare funzionano bene per alcune attività “collaterali”, come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Almeno a giudicare dalla storia che ci arriva da Milano, dove un immigrato consegnava la droga ai propri clienti a bordo di un monopattino elettrico. Ma è stato fermato dalla polizia a Milano e arrestato. Gli agenti stavano sorvegliando un appartamento in viale Ungheria come possibile luogo di spaccio, quando hanno visto un uomo a bordo di un monopattino consegnare un involucro a un altro uomo. La polizia li ha quindi fermati. Lo spacciatore è risultato essere un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso con tre involucri di contenti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Icon lo sconto? Non hanno risolto i problemi di mobilità, in tempi di Covid, ma a quanto pare funzionano bene per alcune attività “collaterali”, come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Almeno a giudicare dalla storia che ci arriva da, dove un immigrato consegnava laai propri clienti a bordo di un monopattino elettrico. Ma è statodalla polizia ae arrestato. Gli agenti stavano sorvegliando un appartamento in viale Ungheria come possibile luogo di spaccio, quando hanno visto un uomo a bordo di un monopattinoun involucro a un altro uomo. La polizia li ha quindi fermati. Lo spacciatore è risultato essere un cittadinodi 25 anni, sorpreso con tre involucri di contenti ...

