Godfall si mostra nella foto della ' prima copia retail di un gioco PS5' con un Randy Pitchfordsu di giri

Godfall si mostra nella foto della 'prima copia retail di un gioco PS5' con un Randy Pitchford...su di giri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno dei primi giochi next-gen che abbiamo conosciuto è stato Godfall. Dal reveal, abbiamo ottenuto una quantità costante di informazioni sul titolo, dal suo contenuto end-game alle sue missioni secondarie e abbiamo appreso persino come sarà diverso giocare da soli o in cooperativa. Quindi è giusto che il gioco sia ora il primo ad essere mostrato nella sua copia al dettaglio, anche se il modo in cui viene mostrato è decisamente particolare.Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha pubblicato su Twitter alcune foto di lui con in mano quella che apparentemente è la prima copia retail di un gioco per PS5. Questo conferma che i dischi vengono ora ...

