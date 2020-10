Fabrizio Corona minaccia il suicidio: deve tornare in carcere per scontare altri 9 mesi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale sulla revoca di parte della pena scontata. “A dicembre mi mancherebbero un anno e 8 mesi, ho 46 anni e a 48 torno a essere un uomo libero”, aveva detto poco prima dell’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano l’ex fotografo dei paparazzi. “Ora basta! Basta! -scrive Corona sulle storie di Instagram- violazione dei principi di giustizia per l’ennesima volta. E’ una vita che subisco ingiustizie”. Qualche giorno fa, l’ex compagna di Corona, Nina Moric, aveva pubblicato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020)dovràdi nuovo 9che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale sulla revoca di parte della pena scontata. “A dicembre mi mancherebbero un anno e 8, ho 46 anni e a 48 torno a essere un uomo libero”, aveva detto poco prima dell’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano l’ex fotografo dei paparazzi. “Ora basta! Basta! -scrivesulle storie di Instagram- violazione dei principi di giustizia per l’ennesima volta. E’ una vita che subisco ingiustizie”. Qualche giorno fa, l’ex compagna di, Nina Moric, aveva pubblicato ...

MediasetTgcom24 : Milano, Fabrizio Corona dovrà nuovamente scontare 9 mesi di condanna #corona - CordioliMirco : RT @fattoquotidiano: Fabrizio Corona deve scontare di nuovo nove mesi passati in affidamento: “Pronto a tutto anche a sacrificare la mia vi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fabrizio Corona deve scontare di nuovo nove mesi passati in affidamento: “Pronto a tutto anche a sacrificare la mia vi… - clikservernet : Fabrizio Corona deve scontare di nuovo nove mesi passati in affidamento: “Pronto a tutto anche a sacrificare la mia… - Noovyis : (Fabrizio Corona deve scontare di nuovo nove mesi passati in affidamento: “Pronto a tutto anche a sacrificare la mi… -