Eutanasia anche ai bambini di 1 anno, l'ok dell'Olanda" (Di giovedì 15 ottobre 2020) anche i malati terminali di età compresa tra 1 e 12 anni potranno accedere all'Eutanasia volontaria. È quanto ha stabilito il governo olandese dopo mesi di dibattito all'interno della coalizione. '... Leggi su europa.today (Di giovedì 15 ottobre 2020)i malati terminali di età compresa tra 1 e 12 anni potraccedere all'volontaria. È quanto ha stabilito il governo olandese dopo mesi di dibattito all'internoa coalizione. '...

L’Olanda sta lavorando alla legalizzazione dell’eutanasia per i bambini da uno a dodici anni. La proposta è del ministro della Salute, Hugo de Jonge, che ha suggerito di rendere legale anche per loro ...

