Coronavirus ultime notizie: seconda ondata, la situazione per regione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie: la situazione epidemiologica non è uguale in tutta Italia, in pratica, alcune regioni sembrano più esposte ai rischi della seconda ondata. Ecco quali sono dando uno sguardo ai numeri delle terapie intensive.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: regioni pronte alla seconda ondata? Solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta sembrano preparate ad affrontare la seconda ondata dal punto di vista delle terapie intensive. Infatti, solo in queste tre regioni il rapporto dei posti nel reparto si attesta intorno a 14 ogni 100mila abitanti, cioè la soglia di sicurezza fissata ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020): laepidemiologica non è uguale in tutta Italia, in pratica, alcune regioni sembrano più esposte ai rischi della. Ecco quali sono dando uno sguardo ai numeri delle terapie intensive.Segui Termometro Politico su Google News: regioni pronte alla? Solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta sembrano preparate ad affrontare ladal punto di vista delle terapie intensive. Infatti, solo in queste tre regioni il rapporto dei posti nel reparto si attesta intorno a 14 ogni 100mila abitanti, cioè la soglia di sicurezza fissata ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - Trentin0 : Coronavirus, situazione in peggioramento in Alto Adige: 98 nuovi casi positivi, 60 le persone ricoverate. - TgrRai : RT @TgrVeneto: #coronavirus #Veneto #15ottobre - Nelle ultime 24 ore 600 positivi in più e 11 morti. Aumentano anche i ricoveri in terapia… -