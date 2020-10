“Contribuenti solidali”: un riconoscimento pubblico a chi durante il Covid ha pagato le tasse pur potendo rinviarle (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alcuni nostri contatti riferiscono di aver ricevuto un messaggio relativo all’ottenimento della qualifica di “contribuenti solidali”. E possiamo affermare che il messaggio è vero, non è una bufala. Preferiremmo che anziché screenshot a mezzo WhatsApp vi scambiaste i link del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma non possiamo avere tutto dalla vita. Il riferimento e il messaggio che sta circolando è al Comunicato Stampa 230 del 2020, che di seguito vi alleghiamo Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti ... Leggi su bufale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alcuni nostri contatti riferiscono di aver ricevuto un messaggio relativo all’ottenimento della qualifica di “contribuenti solidali”. E possiamo affermare che il messaggio è vero, non è una bufala. Preferiremmo che anziché screenshot a mezzo WhatsApp vi scambiaste i link del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma non possiamo avere tutto dalla vita. Il riferimento e il messaggio che sta circolando è al Comunicato Stampa 230 del 2020, che di seguito vi alleghiamo Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, purusufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti ...

