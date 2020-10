Calciomercato Catania | un ex Palermo alla corte di Raffaele | Eros Pellegrini ad un passo dal club etneo I dettagli

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilha chiuso i battenti lo scorso 5 settembre, ma le squadre corrono ai ripari attingendo dall'ampia lista dei calciatori svincolati.E' il caso del, che per puntellare l'asse difensivo della propria rosa, ha pensato a.Secondo quanto raccolto dredazione di "TuttoC.com", il terzino destro classe 1990 - che nella stagione 2011/2012 ha anche vestito la maglia del, è in procinto di firmare il contratto che lo legherà al.VIDEO Giacomo Tedesco-Mediagol: l’intervista esclusiva all’ex centrocampista di, Trapani e, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Carpi, ricomincerà ...

