Atp Sardegna 2020, Musetti domina il derby con Pellegrino e approda ai quarti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp di Sardegna 2020. Il tennista toscano ha battuto nel derby tutto italiano Andrea Pellegrino col punteggio di 6-2 6-1 e con autorità ha superato così il secondo turno del torneo sardo. L'illusionista di Carrara affronterà così il tedesco Hanfmann, che ha battuto nel primo match della mattinata la testa di serie numero due Ruud. Saluta il tabellone principale il pugliese, oggi sottotono ma comunque protagonista di una bella partita contro Travaglia al primo turno. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set Musetti spinge subito al servizio e lo tiene agevolmente, lo stesso non si può dire di Pellegrino che già nel quarto game è costretto a ...

