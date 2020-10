Arzano, la protesta anti-lockdown si allarga: bloccato l’Asse Mediano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si allarga la protesta dei commercianti e dei cittadini di Arzano contro il lockdown imposto dal commissario prefettizio. Dalla rotonda di Arzano, un gruppo di manifestanti ha invaso anche la carreggiata dell’Asse Mediano. Attualmente l’arteria stradale, in direzione di Melito-Giugliano, è bloccata. Arzano, la protesta si allarga: bloccato l’asse Mediano Il clima della manifestazione è … L'articolo Arzano, la protesta anti-lockdown si allarga: bloccato l’Asse Mediano Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Siladei commercie dei cittadini dicontro ilimposto dal commissario prefettizio. Dalla rotonda di, un gruppo di manifestha invaso anche la carreggiata dell’Asse. Attualmente l’arteria stradale, in direzione di Melito-Giugliano, è bloccata., lasil’asseIl clima della manifestazione è … L'articolo, lasil’AsseTeleclubitalia notizie da Napoli e ...

RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - Radio1Rai : “Stanno solo distruggendo le attività di Arzano”. Ad #Arzano è in corso la protesta dei commercianti, in seguito al… - neXtquotidiano : Il blocco stradale ad #Arzano come protesta contro il lockdown - PensieroIV : RT @RaiNews: Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato da oggi ht… - OresteM92 : RT @Radio1Rai: “Stanno solo distruggendo le attività di Arzano”. Ad #Arzano è in corso la protesta dei commercianti, in seguito alla serrat… -