Altaforte | al via la battaglia legale contro il Salone del libro Il 18 dicembre la prima udienza

Torino, 15 ott – Al via la battaglia legale di Altaforte contro la Fondazione del libro per l'esclusione della casa editrice sovranista dall'edizione 2019 del Salone del libro. La prima udienza della causa civile al tribunale di Torino è stata fissata al prossimo 18 dicembre. La causa per inadempimento contrattuale e la richiesta di risarcimento Come è noto, la partecipazione di Altaforte alla kermesse torinese per presentare il libro-intervista al leader della Lega "Io sono Matteo Salvini" scritto dalla giornalista Chiara Giannini, aveva sollevato polemiche infinite – con tanto di liste di proscrizione ad opera di Raimo e compagni ...

