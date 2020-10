Alleanza Assicurazioni, nel primo semestre nuova produzione a 1,3 mld (+1%) e premi +3% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Nel primo semestre dell'anno Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali, ha registrato una nuova produzione di 1,3 miliardi di euro, in aumento dell'1% su base annua, pur in un mercato a segno negativo (-16%). Nei primi sei mesi del 2020 Alleanza ha segnato anche una crescita nella raccolta premi lordi, che raggiunge quota 2,8 miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto al primo semestre del 2019. I dati sono stati indicati dall'amministratore delegato della compagnia, Davide Passero, nel corso di una conferenza stampa sulla sostenibilità della società. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Neldell'anno, compagnia del gruppo Generali, ha registrato unadi 1,3 miliardi di euro, in aumento dell'1% su base annua, pur in un mercato a segno negativo (-16%). Nei primi sei mesi del 2020ha segnato anche una crescita nella raccoltalordi, che raggiunge quota 2,8 miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto aldel 2019. I dati sono stati indicati dall'amministratore delegato della compagnia, Davide Passero, nel corso di una conferenza stampa sulla sostenibilità della società.

