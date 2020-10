Verdetto Juve-Napoli | ecco l’orario stabilito per la decisione del Giudice

sscalcionapoli1 : Juve-Napoli, oggi il verdetto? Il Napoli rischia fino a 2 punti di penalizzazione. #JuveNapoli - tuttonapoli : Da Torino: 'La Juve non farà ricorso: accetterà qualsiasi verdetto del Giudice' - SiamoPartenopei : Gazzetta - Juve-Napoli, oggi il verdetto? Il Napoli rischia fino a 2 punti di penalizzazione - infoitsport : Gazzetta - Juve-Napoli, oggi il verdetto? Il Napoli rischia fino a 2 punti di penalizzazione - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?????? #Juve-#Napoli, oggi il verdetto: c’è un aspetto che preoccupa C'è la preoccupazione di poter creare un precedente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Verdetto Juve

10.11 - L'eventuale rinvio potrebbe aumentare le chance dei playoff - Quale sarà il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla sfida di campionato non disputata fra Juventus e Napoli? Come si legge ...La decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea sulla partita tra la Juventus e il Napoli è attesa per la giornata di oggi.