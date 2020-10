Ultime Notizie Roma del 14-10-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale emergenza coronavirus in primo piano in una settimana 1898 ispezioni sono state condotte Dynasty ristoranti pizzeria fast food pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti covid 351 sono state le violazioni la più diffusa pari al 40% delle segnalazioni il mancato uso delle mascherine intanto arriva l’allarme da Milano ci sono elementi di Forte preoccupazione a preoccuparci l’andamento dei ricoveri ad su Sky Tg24 Emanuele catena direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto esplosiva avere a disposizione i letti in fiera aggiunge è una fondamentale se lo fa di salvataggio l’economia e l’occupazione femminile accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza e approvata ieri assicuro che una parte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dailynews radiogiornale emergenza coronavirus in primo piano in una settimana 1898 ispezioni sono state condotte Dynasty ristoranti pizzeria fast food pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti covid 351 sono state le violazioni la più diffusa pari al 40% delle segnalazioni il mancato uso delle mascherine intanto arriva l’allarme da Milano ci sono elementi di Forte preoccupazione a preoccuparci l’andamento dei ricoveri ad su Sky Tg24 Emanuele catena direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto esplosiva avere a disposizione i letti in fiera aggiunge è una fondamentale se lo fa di salvataggio l’economia e l’occupazione femminile accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza e approvata ieri assicuro che una parte ...

fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - SkyTG24 : #Coronavirus Numeri in forte crescita rispetto a ieri: a #Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.031 contro… - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Coronavirus Numeri in forte crescita rispetto a ieri: a #Milano e provincia i nuovi casi sono stati 1.031 contro i 440 di ma… - biagiosimonetta : RT @robertobernabo: #Coronavirus con 152mila tamponi i nuovi positivi sono 7.332. Tutti i dati nella nuova mappa #lab24 -