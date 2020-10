Tumori della mammella | perché non sono tutti uguali e come si affrontano

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La diagnosi è sempre la stessa: tumore al seno. Ma all’interno di questa definizione citante diverse categorie che differenziano una lesione dall’altra, tanto che oggi si parla di patologie – e quindi cure – specifiche per ogni donna. Oggi lo specialista è in grado infatti di capire, in base alle caratteristiche delle cellule tumorali e alle mutazioni che subiscono,affrontare la patologia e predisporre la terapia “su misura” per ogni singolo caso. Recettori sì, recettori no In prima battuta, grazie alla biopsia sul tessuto prelevato dal chirurgo e analizzato dall’esperto, si può scoprire innanzitutto se cirecettori specifici che pos“guidare” la terapia. Si tratta di “segnalatori” che si trovano sulle ...