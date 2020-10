Quiz cinema horror: sei pronto per Halloween? Testa la tua preparazione! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sai davvero tutto del lato oscuro della Settima Arte? Esegui il nostro Quiz sul cinema horror, metti alla prova le tue conoscenze e scopri se sei davvero un esperto del lugubre genere. Halloween, si sa, è la festa ideale per guardare lungometraggi spaventosi con protagonisti serial killer, demoni e mostri ma solo i più coraggiosi conoscono ogni dettaglio, ogni curiosità su quel questo angoscianti film, molto spesso tratti da storie vere. Allora cosa aspetti? Si parte! 1. Da quale romanzo è tratto Red Dragon, lungometraggio del 2002 diretto da Brett Ratner?Screenshot da Youtube.Il delitto della terza lunaL’ombra del serial killerLa morte all’orizzonte2. In quale lungometraggio della famosa saga di Saw John Kramer muore?Screenshot da Youtube.In nessunaSaw IIISaw V3. In ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sai davvero tutto del lato oscuro della Settima Arte? Esegui il nostrosul, metti alla prova le tue conoscenze e scopri se sei davvero un esperto del lugubre genere., si sa, è la festa ideale per guardare lungometraggi spaventosi con protagonisti serial killer, demoni e mostri ma solo i più coraggiosi conoscono ogni dettaglio, ogni curiosità su quel questo angoscianti film, molto spesso tratti da storie vere. Allora cosa aspetti? Si parte! 1. Da quale romanzo è tratto Red Dragon, lungometraggio del 2002 diretto da Brett Ratner?Screenshot da Youtube.Il delitto della terza lunaL’ombra del serial killerLa morte all’orizzonte2. In quale lungometraggio della famosa saga di Saw John Kramer muore?Screenshot da Youtube.In nessunaSaw IIISaw V3. In ...

