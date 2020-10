Quando la moda diventa beneficenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono tante le case di moda che hanno deciso di sposare una buona causa e supportare associazioni benefiche che sostengono donne, bambini e comunità locali. Scopriamo insieme alcune di loro. Missoni Prima fra tutte Missoni, che insieme ad Oafrica, un’organizzazione no-profit che realizza progettti in Ghana, di cui Margherita Missoni è presidente italiana, realizza borse in paglia intrecciata. Le borse sono realizzate a mano dagli artigiani del Bolgatanga. Tohum La Tohum, che in turco significa “seme“, realizza invece collane in metalli e vetro di murano a forma di cuore. a rappresentazione dell’amore per se stessi, per la natura, per il mondo, il 10% dei ricavati andranno alla Haller Foundation, un’organizzazione benefica che supporta i piccoli agricoltori in Kenya e le loro comunità. Estée ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono tante le case diche hanno deciso di sposare una buona causa e supportare associazioni benefiche che sostengono donne, bambini e comunità locali. Scopriamo insieme alcune di loro. Missoni Prima fra tutte Missoni, che insieme ad Oafrica, un’organizzazione no-profit che realizza progettti in Ghana, di cui Margherita Missoni è presidente italiana, realizza borse in paglia intrecciata. Le borse sono realizzate a mano dagli artigiani del Bolgatanga. Tohum La Tohum, che in turco significa “seme“, realizza invece collane in metalli e vetro di murano a forma di cuore. a rappresentazione dell’amore per se stessi, per la natura, per il mondo, il 10% dei ricavati andranno alla Haller Foundation, un’organizzazione benefica che supporta i piccoli agricoltori in Kenya e le loro comunità. Estée ...

