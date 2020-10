“Può succedere”. Franceska Pepe non smentisce il tema più ‘caldo’. E il gossip esplode in un secondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si parla altro che di Franceska Pepe. Tutti esaltano la sua fastidiosa maleducazione, le sue frasi prive di logica, i suoi insulti seguiti da risatine immotivate. E già qualcuno l’ha definita la vincitrice morale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ancora in corso fino a febbraio 2021. L’ex concorrente continua a far parlare tanto di sè e questo, nel bene o nel male, è molto importante. In questa edizione si è parlato molto della sessualità dei concorrenti e Franceska Pepe ha confidato di amare uomini e donne. Sarà vero? Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha risposto che “finora mi sono innamorata solo di uomini, ma nella vita tutto può succedere”. Franceska Pepe è bisex? Sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non si parla altro che di. Tutti esaltano la sua fastidiosa maleducazione, le sue frasi prive di logica, i suoi insulti seguiti da risatine immotivate. E già qualcuno l’ha definita la vincitrice morale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ancora in corso fino a febbraio 2021. L’ex concorrente continua a far parlare tanto di sè e questo, nel bene o nel male, è molto importante. In questa edizione si è parlato molto della sessualità dei concorrenti eha confidato di amare uomini e donne. Sarà vero? Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha risposto che “finora mi sono innamorata solo di uomini, ma nella vita tutto può succedere”.è bisex? Sulla ...

giroditalia : ?? 225km with no flat road ahead. Everything might happen during the fifth stage of #Giro from Mileto to Camigliatel… - Gaiaalessandra_ : @francetinaa @bevidallevene @Najwa_Nimri per ricordarti di non dimenticarti mai di mettere le mutande, non sai mai cosa può succedere - nickastro79 : @Gloria50175333 Questa volta al massimo può succedere che Mbappè si becchi il Covid!!! ????? - infoitcultura : GF Vip, Franceska Pepe è bisex? Lei svela: “Nella vita tutto può succedere” - infarctuscordis : RT @Morbidosamente: Portami dove tutto può succedere. -