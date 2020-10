Morta per overdose a casa del fidanzato: “Maria Chiara Previtali non è stata ascoltata” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Maria Chiara aveva festeggiato la maggiore età venerdì: il procuratore Liguori ha usato parole durissime, parlando dei giovani. Una dose letale di eroina le ha portato via la vita: Maria Chiara Previtali è Morta a causa di un’overdose provocata da una partita di droga regalatele dal fidanzato per il suo diciottesimo. Aveva compiuto gli anni … L'articolo Morta per overdose a casa del fidanzato: “Maria Chiara Previtali non è stata ascoltata” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mariaaveva festeggiato la maggiore età venerdì: il procuratore Liguori ha usato parole durissime, parlando dei giovani. Una dose letale di eroina le ha portato via la vita: Mariaa causa di un’provocata da una partita di droga regalatele dalper il suo diciottesimo. Aveva compiuto gli anni … L'articoloperdel: “Marianon èascoltata” proviene da www.meteoweek.com.

