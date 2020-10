Luis Enrique | ' Ho la stessa fiducia di prima nella mia squadra'

IsaacMister87 : Tassotti, Sacchi o Capello? - corao35 : Tassotti 2 - 0 Luis Enrique - alessio_morra : Gol di tacco fantastico di #Gnabry, e bel pallonetto di #Freuler in Germania vs Svizzera 3-3. #GERSUI… - MetalurgiaOVD : RT @Alex_Maladroit: Tassotti 2 - 0 Luis Enrique - Alex_Maladroit : Tassotti 2 - 0 Luis Enrique -

Il CT della Spagna continua ad avere fiducia nella sua squadra e nel suo lavoro dopo la sconfitta con l'Ucraina in Nations League.Risultati sorprendenti nei match di Nations League di Germania e Spagna: 3-3 con la Svizzera per i tedeschi, sconfitta in Ucraina per Luis Enrique ...