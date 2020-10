Largo Fellini | su panchina rossa arriva statua Anna Magnani

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma –una sorpresa all’installazione in Via Veneto dedicata al binomio ‘Donne Cinema’ della Fondazione Sorgente Group, emanazione della holding del Gruppo finanziario-immobiliare Sorgente che fa capo a Valter Mainetti. Ora sullacollocata tre settimane fa a, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, alla vigilia della Festa del Cinema siede lain bronzo a grandezza naturale dell’indimenticabile attrice romana, opera di Antonio Nigro, con allestimento di Mekane. A ‘salutare’ ladi, che rafforza il ‘concept’ dell’istallazione e restera’ esposta sotto le ...

Straccia2 : RT @AnsaRomaLazio: Anna Magnani sulla panchina rossa antiviolenza di Via Veneto. Installazione resterà a Largo Fellini fino a fine anno #AN… - AnsaRomaLazio : Anna Magnani sulla panchina rossa antiviolenza di Via Veneto. Installazione resterà a Largo Fellini fino a fine ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Largo Fellini

Il direttore delle Festa del Cinema alla cerimonia per la statua dell’attrice, che completa l’installazione artistica contro la violenza alle donne in Largo Fellini ...L’installazione artistica, inaugurata oggi, è un simbolico contributo della Fondazione Sorgente Group alla XV edizione della Festa del Cinema di Roma. Arriva una sorpresa all’installazione in Via Vene ...