Inter, Brehme: «Conte si è innamorato di Hakimi» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andreas Brehme ha parlato dell’arrivo di Achraf Hakimi all’Inter Andrea Brehme, ex difensore tedesco dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell’arrivo in nerazzurro di Achraf Hakimi. «Ve lo dico io com’è andata, quella partita me la ricordo bene: Conte si è innamorato di Hakimi a Dortmund. E ha fatto bene: gli esterni nel suo gioco sono fondamentali. È un giocatore eccezionale, non ce ne sono molti in giro così. Tecnico e velocissimo, darà una mano enorme all’Inter in questa stagione, ne sono convinto. In Bundesliga era dominante, nonostante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andreasha parlato dell’arrivo di Achrafall’Andrea, ex difensore tedesco dell’, ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell’arrivo in nerazzurro di Achraf. «Ve lo dico io com’è andata, quella partita me la ricordo bene:si èdia Dortmund. E ha fatto bene: gli esterni nel suo gioco sono fondamentali. È un giocatore eccezionale, non ce ne sono molti in giro così. Tecnico e velocissimo, darà una mano enorme all’in questa stagione, ne sono convinto. In Bundesliga era dominante, nonostante ...

