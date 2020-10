I vincitori del Wildlife Photographer of the year 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La foto di una rara tigre della Siberia che abbraccia un abete, come in estasi annusandone il profumo: si intitola The Embrace, l’ha scattata Sergey Gorshkov trascorrendo 11 mesi in appostamento con camere nascoste, ed è la vincitrice del Grand Title del Wildlife Photographer of the Year, la più prestigiosa competizione internazionale dedicata alle foto naturalistiche, organizzata ogni anno del Natural History Museum di Londra. A proclamare il vincitore, durante una conferenza in streaming, quest’anno è stata Kate Middleton, madrina del museo e a sua volta appassionata fotografa, che ha annunciato la sua presenza con un video su Instagram: Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La foto di una rara tigre della Siberia che abbraccia un abete, come in estasi annusandone il profumo: si intitola The Embrace, l’ha scattata Sergey Gorshkov trascorrendo 11 mesi in appostamento con camere nascoste, ed è la vincitrice del Grand Title del Wildlife Photographer of the Year, la più prestigiosa competizione internazionale dedicata alle foto naturalistiche, organizzata ogni anno del Natural History Museum di Londra. A proclamare il vincitore, durante una conferenza in streaming, quest’anno è stata Kate Middleton, madrina del museo e a sua volta appassionata fotografa, che ha annunciato la sua presenza con un video su Instagram:

