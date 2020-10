Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica undicesima tappa: trionfa Demare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arnaud Demare ha conquistato l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Porto Sant’Elpidio a Rimini al termine di 182 chilometri. Una tappa senza particolari difficoltà altimetriche e per gran parte lungo la costa adriatica. Ci si attendeva un finale in volata, coi velocisti già pronti a giocarsi le proprie carte. Così è stato, non senza qualche dubbio negli ultimi chilometri: inizialmente abbiamo assistito a una fuga, partita già dai blocchi di partenza con Sander Armée, Mattia Bais, Fabio Mazzucco, Francesco Romano e Marco Frapporti. I primi due si sono inizialmente staccati, e in seguito il belga della Lotto-Saudal ha staccato l’azzurro, con un vantaggio iniziale di due minuti sul gruppo maglia rosa. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arnaudha conquistato l’deld’Italiaandata in scena da Porto Sant’Elpidio a Rimini al termine di 182 chilometri. Unasenza particolari difficoltà altimetriche e per gran parte lungo la costa adriatica. Ci si attendeva un finale in volata, coi velocisti già pronti a giocarsi le proprie carte. Così è stato, non senza qualche dubbio negli ultimi chilometri: inizialmente abbiamo assistito a una fuga, partita già dai blocchi di partenza con Sander Armée, Mattia Bais, Fabio Mazzucco, Francesco Romano e Marco Frapporti. I primi due si sono inizialmente staccati, e in seguito il belga della Lotto-Saudal ha staccato l’azzurro, con un vantaggio iniziale di due minuti sul gruppo maglia rosa. ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - ZZiliani : ULTIMORA. Due corridori positivi al Giro d'Italia. Mai così pochi da quando esiste il ciclismo. - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - zazoomblog : Giro d’Italia 2020 ordine d’arrivo e classifica undicesima tappa: trionfa Demare - #d’Italia #ordine #d’arrivo - inabruzzocom : Giro d’Italia: 10° tappa, soddisfazione per il ciclista V. Nibali -