Giro d’Italia 2020, Arnaud Demare implacabile in volata. Quante tappe potrà vincere in tutto il francese? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arnaud Demare non si ferma più. Delle prime undici tappe del Giro d’Italia 2020, quattro si sono concluse con arrivo in volata e ad imporsi è sempre stato il campione di Francia. Il capitano della Groupama-FDJ sta vivendo un momento di forma straordinario e, oggi, ha eguagliato Bernard Hinault come corridore francese con più successi parziali in una singola edizione della Corsa Rosa. Un record che durava dal 1982. Dopo aver affiancato il Tasso, ora Arnaud sogna il sorpasso. Le occasioni rimaste, però, sono solo due. La Cervia-Monselice di questo venerdì, la quale presenta comunque un finale insidioso con due strappi vicini al traguardo, e la Morbegno-Asti di venerdì prossimo, una frazione dal tracciato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020)non si ferma più. Delle prime undicideld’Italia, quattro si sono concluse con arrivo ine ad imporsi è sempre stato il campione di Francia. Il capitano della Groupama-FDJ sta vivendo un momento di forma straordinario e, oggi, ha eguagliato Bernard Hinault come corridorecon più successi parziali in una singola edizione della Corsa Rosa. Un record che durava dal 1982. Dopo aver affiancato il Tasso, orasogna il sorpasso. Le occasioni rimaste, però, sono solo due. La Cervia-Monselice di questo venerdì, la quale presenta comunque un finale insidioso con due strappi vicini al traguardo, e la Morbegno-Asti di venerdì prossimo, una frazione dal tracciato ...

