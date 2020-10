Francesco Totti. Il discorso del re (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair, in edicola fino al 20 ottobre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair, in edicola fino al 20 ottobre.

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - francescaferraz : RT @GiuseppeTurrisi: “… per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto!” Francesco ?? #CiaoSceriffo #Fra… - UBrignone : RT @Corriere: Francesco Totti esce dalla chiesa in lacrime -