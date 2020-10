Firenze | al Teatro del Maggio Musicale torna come direttore e solista Ádám Fischer

Firenze: al Teatro del Maggio Musicale torna come direttore e solista Ádám Fischer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Maestro ungherese dirigerà e si esibirà al pianoforte. In programma la Sinfonia In Do Maggiore K. 425 Linz e in Ch’io Mi Scordi Di Te?... Non Temer, Amato Bene, Scena K. 505 di Wolfgang Amadeus Mozart e Berenice, Che Fai?, Cantata Hob. Xxiva:10 e la Sinfonia In Mi Bemolle Maggiore Hob. I:103 Mit Dem Paukenwirbel di Franz Joseph Haydn. Sul palco ci sarà anche il soprano Anna Prohaska Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Maestro ungherese dirigerà e si esibirà al pianoforte. In programma la Sinfonia In Dore K. 425 Linz e in Ch’io Mi Scordi Di Te?... Non Temer, Amato Bene, Scena K. 505 di Wolfgang Amadeus Mozart e Berenice, Che Fai?, Cantata Hob. Xxiva:10 e la Sinfonia In Mi Bemollere Hob. I:103 Mit Dem Paukenwirbel di Franz Joseph Haydn. Sul palco ci sarà anche il soprano Anna Prohaska

