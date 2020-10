Doveva scontare la pena, sorpreso a spasso da un carabiniere fuori servizio: arrestato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era a spasso in giro per Savignano nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare per scontare una pena di 10 mesi. I Carabinieri dalla stazione di Longiano hanno arrestato un cittadino ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era ain giro per Savignano nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare perunadi 10 mesi. I Carabinieri dalla stazione di Longiano hannoun cittadino ...

CorriereUmbria : Terni, 45enne rumeno doveva scontare tre mesi in carcere e invece stava in giro a minacciare di morte la ex #terni… - Telebari : Aggressione e rapina nella stazione di Barletta: fermati in due. Uno doveva già scontare 9 mesi e 8 giorni di carce… - Cremonaoggi : Doveva scontare 10 anni per molestie a minori e rapina: arrestato dai Carabinieri - Francesca70527 : @ggioi4 @AlbertoBagnai doveva affogarlo infatti... Magari con un po' di arsenico, adesso avrebbe avuto più senso scontare il peccato. - VoceDelTrentino : Latitante arrestato più di 15 volte doveva scontare un 1 anno e mezzo: 53enne macedone finisce in manette a Ortisei… -

