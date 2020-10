Come funziona la tecnologia MagSafe per iPhone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Foto: Apple)Il ritorno della tecnologia MagSafe è stata una delle poche sorprese dell’evento Apple di ieri 13 ottobre, che ha tolto i veli dalla nuova famiglia iPhone 12. I più attenti si ricorderanno questo brand associato ai caricabatterie per i portatili Macbook con il connettore che si agganciava e sganciava agevolmente grazie ai magneti. Il principio della soluzione per iPhone e Apple Watch è il medesimo, con una collezione di custodie e caricatori pronti a debuttare. Il connettore MagSafe si era visto per la prima volta in occasione del MacWorld Expo di San Francisco del 2006 con l’aggancio magnetico che preveniva danni al computer in caso di tiraggio accidentale del cavo (per esempio incipampandosi sopra). Anticipando il concetto del type-c di usb, i pin erano ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Foto: Apple)Il ritorno dellaè stata una delle poche sorprese dell’evento Apple di ieri 13 ottobre, che ha tolto i veli dalla nuova famiglia12. I più attenti si ricorderanno questo brand associato ai caricabatterie per i portatili Macbook con il connettore che si agganciava e sganciava agevolmente grazie ai magneti. Il principio della soluzione pere Apple Watch è il medesimo, con una collezione di custodie e caricatori pronti a debuttare. Il connettoresi era visto per la prima volta in occasione del MacWorld Expo di San Francisco del 2006 con l’aggancio magnetico che preveniva danni al computer in caso di tiraggio accidentale del cavo (per esempio incipampandosi sopra). Anticipando il concetto del type-c di usb, i pin erano ...

