Callejòn: "Il mio sogno è vincere lo scudetto. A Firenze con tanta voglia"

Conferenza stampa di presentazione di Josè Maria Callejòn alla Fiorentina. L'ex giocatore del Napoli ha deciso di ripartire dalla maglia Viola, con tanti stimoli e voglia di far bene. Queste le parole dell'esterno spagnolo: "Sono pronto. Vengo con tanta voglia di far bene. Mi metto sempre a disposizione della società e dell'allenatore. Mi piace molto lavorare ed essere sempre al 100%. Ho 33 anni e sono un giocatore già maturo e aver giocato tante partite in Italia è un bene. Mi sto allenando forte per poter cominciare con la squadra a giocare e speriamo che sia presto. Come mi vedo nel 3-5-2? Sono a disposizione del mister. Non ho mai giocato in questo modulo a Napoli ma non sarà un problema. Se devo fare il quinto lo farò, se devo fare la punta idem. Lavorando e allenandomi le cose riusciranno ...

