Autochtona 2020 | 550 etichette a rappresentare i vitigni autoctoni italiani

Si svolgerà il 19 e 20 ottobre, nei padiglioni di Fiera Bolzano, Autochtona 2020. Con un banco di assaggio ampio ed esaustivo, grazie alla presenza di 550 etichette e di un ventaglio di vitigni rappresentativo della biodiversità del vigneto Italia, la manifestazione è un'occasione per approfondire la conoscenza di molti dei principali vitigni autoctoni italiani, ma anche un'opportunità non così consueta per degustare molte varietà considerate minori per diffusione. Tra i numerosi vini da vitigni autoctoni presenti a Bolzano ci saranno numerose etichette che valorizzano varietà, sia a bacca rossa che bianca, ormai storiche e molto conosciute come Nebbiolo, ...

Fiera Bolzano non si lascia fermare dal Covid, anzi rilancia con una edizione di Autochtona - la diciassettesima, la numerologia conta e non poco - in grande spolvero. Ben 550 etichette e un ventaglio ...

Innovazione e stagione invernale al centro dell'evento dal 19 al 22 ottobre per un totale di 500 espositori > Hotel è pronta a tornare a Fiera Bolzano. E questo grazie soprattutto al prezioso supporto ...

