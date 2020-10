Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus, Nicola Savino le manda un messaggio dallo studio de Le Iene: “Torna presto” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è risultata “lievemente positiva” al Covid-19. Lo ha annunciato la stessa conduttrice ieri sera, in collegamento con Le Iene. Così, Nicola Savino le ha mandato un videomessaggio di auguri dallo studio Mediaset: “Torna presto”. Anche Giulio Golia, della squadra de Le Iene, è risultato positivo la scorsa settimana. L'articolo Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus, Nicola Savino le manda un messaggio dallo studio de Le Iene: “Torna presto” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è risultata “lievemente” al Covid-19. Lo ha annunciato la stessa conduttrice ieri sera, in collegamento con Le. Così,le hato un videodi auguriMediaset: “Torna presto”. Anche Giulio Golia, della squadra de Le, è risultato positivo la scorsa settimana. L'articoloalleunde Le: “Torna presto” ...

