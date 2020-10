Affinità di coppia, lo studio sorprendente: la ricerca del partner si basa su caratteristiche del volto simili (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Gli opposti si attraggono“, “non si pigliano se non si assomigliano“: differenti e contrastanti sono le teorie legate alle affinità di coppia. Cinesi e Giapponesi si affidano rispettivamente all’oroscopo e al gruppo sanguigno per scegliere il proprio partner, ma secondo alcuni studi incide anche un altro fattore. In un articolo pubblicato sulla rivista Scientific Reports, gli esperti della Stanford University hanno ipotetizzato che le coppie si basano sulla ricerca del partner con caratteristiche del volto simili. Una teoria che si contrappone a quella del 1987 dei ricercatori dell’Università del Michigan, secondo i quali le coppie si assomigliano per via di espressioni e rughe ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Gli opposti si attraggono“, “non si pigliano se non si assomigliano“: differenti e contrastanti sono le teorie legate alle affinità di. Cinesi e Giapponesi si affidano rispettivamente all’oroscopo e al gruppo sanguigno per scegliere il proprio, ma secondo alcuni studi incide anche un altro fattore. In un articolo pubblicato sulla rivista Scientific Reports, gli esperti della Stanford University hanno ipotetizzato che le coppie sino sulladelcondel. Una teoria che si contrappone a quella del 1987 deitori dell’Università del Michigan, secondo i quali le coppie si assomigliano per via di espressioni e rughe ...

