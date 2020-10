Settimana del Diabete | a novembre consulti gratis in 40 centri italiani

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma 13 ott. (Adnkronos Salute) - Dal 9 al 132020 si terrà ladel, la campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone condi tipo 2 che grazie al numero verde 800 042747, attivo da oggi, potranno prenotare una consulenza informativa specialistica gratuita in uno dei circa 40che hanno aderito all' iniziativa. L'elenco aggiornato è consultabile su L'iniziativa - illustrata oggi in una web conference da Roma - è promossa su tutto il territorio nazionale daItalia Onlus con il patrocinio e il coinvolgimento della Società italiana di diabetologia (Sid), dell'Associazione medici diabetologi (Amd), della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e ...

Roma 13 ott. (Adnkronos Salute) - Dal 9 al 13 novembre 2020 si terrà la Settimana del Diabete, la campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone con diabete di tipo 2 che grazie al numero verde 80 ...