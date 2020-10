Ripescato senza vita dal fiume Adda: c'è un casco di troppo nel giallo (Di martedì 13 ottobre 2020) Lodi, 13 ottobre 2020 - «Mio figlio è stato ucciso da qualcuno che conosceva bene, ma non sappiamo altro: chi sa qualcosa si rivolga alla Procura". L'appello disperato è di Ombretta Meriggi, la madre ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Lodi, 13 ottobre 2020 - «Mio figlio; stato ucciso da qualcuno che conosceva bene, ma non sappiamo altro: chi sa qualcosa si rivolga alla Procura". L'appello disperato; di Ombretta Meriggi, la madre ...

Sequestrato e sottoposto ad analisi, non apparteneva a Giorgio Medaglia. La madre: "Mio figlio non beveva, quelle tracce d’alcol nel suo corpo simulazione per nascondere l’omicidio" ...

