Reginaldo | “Ero lo stallone di Elisabetta Canalis | la love story mi ha penalizzato”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lodella“., intervistato ai microfoni di Itasportpress, parla così della brevecon. “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno – ha rivelato -. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stataa lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, perché io ho sbagliato”. E ancora: “Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa ...