Perché non sono un serial killer? Il ruolo dei geni e dell’ambiente nello sviluppo di potenziali criminali (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli assassini seriali ci suscitano riprovazione, ma subiamo anche il fascino della loro personalità. Esiste qualcosa che ci rende irrimediabilmente diversi da loro? Ne parliamo con il neuroscienziato James Fallon, che venerdì 16 ottobre dalle 21 e 22, porterà il suo contributo a BergamoScienza Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli assassinii ci suscitano riprovazione, ma subiamo anche il fascino della loro personalità. Esiste qualcosa che ci rende irrimediabilmente diversi da loro? Ne parliamo con il neuroscienziato James Fallon, che venerdì 16 ottobre dalle 21 e 22, porterà il suo contributo a BergamoScienza

matteosalvinimi : Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la tra… - Giorgiolaporta : Guardate che imponente bagno di folla accoglie #DiMaio a Matera: è costretto a toccare gli striscioni perché non c'… - NicolaPorro : ?? Per #massimogalli sarei un 'energumeno' solo perché mi sono permesso di porgli qualche domanda. Mentre lui contin… - manuele_a : RT @Pinosuma1: Chiedo per un amico.. Perché il Mes, con tassi negativi, pronto subito, rate a babbo morto, non è stato richiesto da nessun… - amore_gesu : (Dal Salmo 118) Venga a me, Signore, il tuo amore?? Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Lavoro “Agile”: cos'è (e cosa non è) e perché non va confuso con lo smart working Agenda Digitale