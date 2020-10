Napoli, infortunio Insigne: spunta la data del rientro (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo Insigne è out da fine settembre, ma potrebbe rientrare prima del previsto Nella partita contro il Genoa, Lorenzo Insigne si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il capitano del Napoli è fuori da fine settembre, ma il suo rientro potrebbe arrivare prima del previsto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un primo test potrebbe esserci nel debutto stagionale in Europa League degli azzurri, al San Paolo il prossimo 17 ottobre contro l’AZ Alkmaar. In quell’occasione, Gattuso potrebbe convocare Insigne e magari concedergli qualche minuto nel finale di gara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzoè out da fine settembre, ma potrebbe rientrare prima del previsto Nella partita contro il Genoa, Lorenzosi è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il capitano delè fuori da fine settembre, ma il suopotrebbe arrivare prima del previsto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un primo test potrebbe esserci nel debutto stagionale in Europa League degli azzurri, al San Paolo il prossimo 17 ottobre contro l’AZ Alkmaar. In quell’occasione, Gattuso potrebbe convocaree magari concedergli qualche minuto nel finale di gara. Leggi su Calcionews24.com

