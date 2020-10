Milano, così è stato ridotto il Cpr di via Corelli dopo la rivolta: 'Poteva finire in tragedia' (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Cpr C'è preoccupazione tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la gestione dei Cpr, Centri di permanenza per il rimpatrio, di tutta l'Italia, in particolare dopo la mini rivolta andata in ... Leggi su milanotoday (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Cpr C'; preoccupazione tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la gestione dei Cpr, Centri di permanenza per il rimpatrio, di tutta l'Italia, in particolarela miniandata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano così Bauli in Piazza: la manifestazione in Piazza Duomo Artribune EuroLega: Olympiacos – Milano, Messina: “Ci aspetta una partita fisica, ogni possesso sarà importante”

Ettore Messina (coach Milano ): “L’Olympiacos è come i Miami Heat per la loro tradizione di saper giocare negli anni con organizzazione, durezza mentale e la leadership dei loro giocatori storici Span ...

Eurolega, Milano: su Betaland a 1,91 la vittoria con l'Olympiacos

La squadra di Ettore Messina cerca conferme in Eurolega: su Betaland non è la favorita contro l'Olympiacos nel match di mercoledì 14 ottobre. Duplice appuntamento settimanale in Eurolega con l'Olimpia ...

