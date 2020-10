Milan, allarme rinnovi: dopo Donnarumma-Calhanoglu spunta il problema Kessie-Romagnoli (Di martedì 13 ottobre 2020) La rivoluzione Rangnick-Pioli durante la seconda parte della scorsa stagione calcistica ha avuto la conseguenza di creare un temporaneo vuoto di potere a livello dirigenziale all’interno del Milan, che ha portato non pochi problemi a livello di gestione delle trattative. Quello dei rinnovi contrattuali, ad esempio, è diventato un vero e proprio allarme. Una prima … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) La rivoluzione Rangnick-Pioli durante la seconda parte della scorsa stagione calcistica ha avuto la conseguenza di creare un temporaneo vuoto di potere a livello dirigenziale all’interno del, che ha portato non pochi problemi a livello di gestione delle trattative. Quello deicontrattuali, ad esempio, è diventato un vero e proprio. Una prima … L'articolo

infoitsport : News Milan – Notizie pesanti: a Milanello suona l’allarme rosso! - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: ALLARME INTER: AUMENTANO I POSITIVI E I SUDAMERICANI RIENTRANO SOLO DA GIOVEDÌ. MILAN SUL VELLUTO?: inter #intermilan #… - interliveit : #Inter, allarme #COVID19: #Conte in fibrillazione, per ora il club intende giocare il #derby - infoitsport : Inter-Milan, il prof. Pregliasco lancia l'allarme: 'Rischio enorme far giocare il derby, vi spiego!' - Goalnews9 : GoalNews96 - Ultime sul calcio: #Milan, allarme rosso scadenze: i tre giocatori migliori in rosa a rischio addio ne… -