Mercato Juventus, occhi in casa Barça: contatti col fenomeno in scadenza (Di martedì 13 ottobre 2020) Mercato Juventus – Da anni ormai la porta bianconera è difesa da Szczesny, ex portiere di Roma e Arsenal. Il numero 1 polacco non è mai stato in discussione, ma la possibilità di ingaggiare Ter Stegen metterebbe in discussione tutti. L'attuale numero 1 della Juve ha un contratto fino al 2024 ma la possibilità di trattare il nazionale tedesco non è da sottovalutare. Si controlla la situazione in casa Barça, per sferrare il colpo nel momento in cui si verificassero i presupposti. Infatti il tedesco sembra non voler rinnovare con il Barça. Mercato Juventus, contatti per Ter Stegen dal Barça Secondo Mundo Deportivo, Il portiere del Barça, però, sta già lavorando al recupero per poter rientrare a ...

