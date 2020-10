Luca Argentero e Cristina Marino parlano di Nina Speranza e del secondo figlio (Di martedì 13 ottobre 2020) Luca Argentero e Cristina Marino si confessano sulla figlia Nina Speranza e sulla possibilità di allargare la famiglia. L’attore è intervenuto nell’ultima puntata di Che tempo che fa, raccontando le sue giornate, fra il set e le coccole alla figlia nata pochi mesi fa. La piccola è nata lo scorso maggio e ha portato una gioia immensa nella vita dei due attori. Su Instagram la coppia ha condiviso spesso foto della bambina senza mostrare però mai il volto. Argentero ha raccontato che Nina Speranza non assomiglia a nessuno dei due. “Ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi”, ha spiegato Luca, mentre Cristina ha aggiunto: “La cosa che ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020)si confessano sulla figliae sulla possibilità di allargare la famiglia. L’attore è intervenuto nell’ultima puntata di Che tempo che fa, raccontando le sue giornate, fra il set e le coccole alla figlia nata pochi mesi fa. La piccola è nata lo scorso maggio e ha portato una gioia immensa nella vita dei due attori. Su Instagram la coppia ha condiviso spesso foto della bambina senza mostrare però mai il volto.ha raccontato chenon assomiglia a nessuno dei due. “Ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi”, ha spiegato, mentreha aggiunto: “La cosa che ...

Parola di Luca Argentero che presta volto, voce e anima al medico più amato della tv Andrea Fanti, che torna su Rai1 dal 15 ottobre in prima serata con la seconda parte di Doc nelle Tue Mani, la ...

Da giovedì il 28enne attore foggiano Gianmarco Saurino, lo rivedremo accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli per la seconda stagione del medical drama Doc - Nelle tue mani, la serie televisiva di suc ...

